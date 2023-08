Liga Record 2023/24: já pode comprar equipas online

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Na Liga Record não faltam bons treinadores e todos têm o mesmo orçamento: 40 milhões de euros. Se ainda não inscreveu a sua equipa está na altura de não perder mais tempo. A competição a sério arranca na 4.ª jornada prevista para o início de setembro mas antes disso - já a partir de sexta-feira, 11 de agosto - decorre o período experimental.A classificação relativa a esta fase experimental não entra nas contas finais para ganhar qualquer prémio mas é uma boa oportunidade para testar as equipas e fazer ajustes. Após as 3 primeiras jornadas, todos os concorrentes ficarão com pontuação a zero.O Guia Record 2023/24 tem o código de inscrição mas também é possível comprar equipas online