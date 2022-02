Luís Ribeiro: «O Samu foi decisivo»

Este foi um triunfo de família, pois Luís Ribeiro gere a equipa vencedora desta semana, mas tem como adjuntos os filhos Miguel e Tiago, de 12 e 11 anos. O pai explicou a vitória."O Samu foi decisivo! O curioso é que nem era ele que tínhamos na equipa, mas sim o Sauer, do Boavista. Como este não jogou, entrou o médio suplente, que no jogo do Bessa também não foi titular, entrou e marcou os dois golos do Vizela", resumiu este técnico.