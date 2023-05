Manuel Candeias é o vencedor do 1º prémio semanal da 28ª ronda da. O concorrente somou 87 pontos com a equipa Valongo SC e ganhou com um ponto de avanço sobre os dois adversários que completaram o pódio.O treinador de sofá responsável pela equipa Valongo SC entrou em campo com jogadores de cinco clubes e até na defesa não utilizou todos da mesma equipa, como muitos concorrentes fazem. No entanto, jogou com uma equipa em tons de vermelho, pelos 6 benfiquistas, 2 bracarenses e um jogador do Gil Vicente, Fran Navarro. O avançado foi mesmo o mais decisivo pois como capitão dobrou a pontuação para 28.