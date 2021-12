Manuel Varandas: «Sporting está na senda do título»

Manuel Varandas teve um fim-de-semana em grande. Primeiro, o 'seu' Sporting venceu o dérbi em casa do rival, depois ganhou o 1º prémio semanal da 9ª ronda da Liga Record. Em 27 anos a jogar, esta foi a segunda vez que venceu o semanal."A primeira vez que venci já foi há muitos anos, na altura ganhei um telemóvel. Esta semana era difícil, por ter o dérbi, mas tirei os jogadores que não iam a jogo e apostei forte nos outros. Uma aposta clara para o prémio semanal e acabou por correr bem", resumiu Manuel Varandas.O treinador de sofá tem uma loja de artigos desportivos, principalmente para a pesca, e é essa loja em Alandroal que dá nome a uma Liga privada, na qual participam 33 jogadores. "Criámos uma Liga inspirada na Liga Record mas com regras próprias. É animada", garante o concorrente.Adepto do Sporting, Manuel Varandas ficou animado com a vitória na visita ao Benfica e acredita que os leões vão ser bi-campeões. "O Sporting está na senda do título, até mais do que na época passada. A jogar assim, acredito que pode ser campeão novamente", considera.