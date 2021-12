Manuel Varandas vencedor do primeiro prémio semanal

A aposta num onze com quatro leões valeu a Manuel Varandas a conquista do 1º prémio semanal da 9ª ronda da Liga Record 2021-22. O concorrente do Alandroal, Évora, adepto dos leões, contou na equipa Al-sport com 32 pontos de Matheus Nunes, por ter colocado o médio como capitão de equipa, e venceu com 4 de vantagem sobre o 2º classificado, o lisboeta Bruno Silva.

Na classificação acumulada, Ricardo Mendes, de Pernes, segue na frente mas apenas com um ponto de avanço.