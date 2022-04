Marco Mendonça assume candidatura aos prémios finais

Marco Mendonça foi Campeão de Inverno dae depois de receber um vale de 500 euros da RP vai tentar ganhar um automóvel, o prémio para o campeão do concurso. O concorrente de Tavira falou come revelou a estratégia para a reta final da prova."Fui na frente na classificação acumulada quase toda a época mas há duas semanas cometi um erro e saí do primeiro lugar. No entanto, espero voltar ao topo. A melhor estratégia agora talvez seja apostar 'fora da caixa', talvez numa das equipa que está a lutar pela permanência, mas vou pensar jogo a jogo", resume o Campeão de Inverno.E qual foi o tal erro que levou Marco Mendonça a perder a liderança? "Queria ir buscar o Taremi para o colocar a capitão, até ia trocar pelo Matheus Nunes, mas atrasei-me e acabei por não conseguir fazer a troca. Nessa semana, o Taremi fez o hat trick e foi o Jogador da Semana. Se tivesse feito a troca tinha disparado na classificação", conta.Apesar de ter caído para o 3º lugar da geral, Marco Mendonça acredita que pode ser campeão, o que seria um grande feito visto que está em jogo só com uma equipa. "Participo há uns seis ou sete anos e sempre só com uma equipa. A diferença é que esta época, como estava em telé-trabalho, tinha mais tempo, dediquei-me mais à. Espero ser recompensado no final, rematou o treinador de sofá.