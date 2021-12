Matheus Nunes, médio do Sporting, foi o Jogador da Semana na 13ª jornada da Liga Bwin. Um golo e uma assistência no triunfo categórico do Sporting na Luz, por 3-1, disparou para 16 pontos o registo do jovem leão, que assinou uma exibição memorável e bastante elogiada em casa do eterno rival.