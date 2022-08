Mercado de transferências obriga Alexandre Santos a mudar estratégia na Liga Record

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O mercado só fecha dentro de algumas semanas e, mesmo já com a época a decorrer, os treinadores são obrigados a ajustar rapidamente a estratégia. Nada que surpreenda Alexandre Santos. O técnico do Petro de Luanda tinha escolhido Matheus Nunes para o 'miolo' na Liga Record, mas perante a mudança do internacional português para o Wolves decidiu 'promover' o estorilista Francisco Geraldes para completar o sector intermédio. O orçamento baixou consideravelmente, mas o treinador campeão de Angola confia nas escolhas que fez e até reservou uns ‘trocos’ para reforçar o plantel em janeiro.

Quanto ao onze inicial, o campeão FC Porto está em supremacia, com quatro jogadores, sendo que o setor mais recuado é completado com dois leões. O meio-campo ficou repleto de qualidade e o ataque apresenta grande mobilidade e jogadores desequilibradores.

Na equipa técnica do Petro, a edição deste ano da Liga Record está a gerar expectativa e os vários portugueses que integram o staff de Alexandre Santos até já competem numa liga privada.