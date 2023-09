Miguel Garcia reentra a pensar na vitória

A Liga Record já não tem sgredos para Miguel Garcia, um veterano nesta competição que, tal como a maioria dos participantes, organiza em disputas internas com o pai, o irmão e vários amigos que veem neste passatempo uma forma de tornar ainda mais interessante a Liga Betclic.

"Ainda quando jogava já participava com o meu pai e o meu irmão", recorda o Herói de Alkmaar que recorda algumas pequenas traições por parte do irmão: "Dizia que me punha no onze mas depois...".

Anos a jogar ao mais alto nível, o antigo defesa mantém o espírito competitivo aguçado e procurou formar o onze mais equilibrado, mas com uma inclinação para o Sporting. "Para mim é sempre complicado pois gosto de apostar nos meus amigos, mas o orçamento também não permite colocá-los todos", acrescenta o antigo defesa que optou pelo habitual 3x4x3 de Rúben Amorim onde o meio-campo e o ataque apresenta Pote, Gyökeres e Edwards. "É para ganhar", garante.