Nélson Pereira defendeu as balizas mas quer é golos!

Foi como guarda-redes que Nélson Pereira fez carreira no futebol, com passagens pelo Sporting, Torreense, V. Setúbal, E. Amadora e Belenenses, além da Seleção Nacional, mas já de chuteiras penduradas hoje quer é... golos! Foi esse o objetivo traçado pelo próprio ao aceder ao repto de formar a sua equipa na"Golos é o que se pretende. O Fran Navarro e o Banza têm essa veia e depois um Pote... cheio deles", analisou o antigo jogador, de 46 anos. Quanto á restante equipa – implicou um investimento de 32,5 M€, um milhão e meio abaixo do limite – garante que "dá garantias". "O Adán sofre poucos golos e quando é chamado a intervir responde sempre; a defesa é consistente e pode fazer a diferença nas bolas paradas ofensivas; e o meio-campo tem a fantasia do Nuno Moreira, a regularidade do Hamache e dois grandes médios no Enzo Fernández e no Otávio, também eles jogadores com golo", frisou, com um remate preciso e cheio de ambição: "Esta equipa lutaria pelo título, não sei jogar se não for para ganhar!". *