Nem só nos grandes há golos à vista: eis os melhores avançados da Liga Record em 2020/21

É muito comum dedicar uma grande parte do orçamento da Liga Record na grande figura goleadora entre os chamados grandes do campeonato. É verdade que os dois melhores da temporada passada vieram de FC Porto e Benfica, mas houve muitas outras opções económicas que se revelaram autênticas minas de ouro.





Taremi e Seferovic ficaram no topo, mas jogadores como Mario González, Carlos Júnior e Beto estiveram entre os avançados mais pontuados no jogo interativo do nosso jornal, pelo que é bom estar atento a essas hipóteses para mais uma edição daTaremi - FC Porto - 141 pontosSeferovic - Benfica - 130 pontosMario González - Tondela - 115 pontosCarlos Júnior - Santa Clara - 115 pontosBeto - Portimonense - 105 pontos