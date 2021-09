O grande prémio que leva para casa na Liga Record: Nissan Micra está à sua espera

Como se já não houvesse motivos suficientes para entrar em ação na Liga Record, aqui apresentamos o prémio que o grande vencedor do jogo interativo do nosso jornal vai levar para casa. O campeão 2021/22 irá receber um Nissan Micra que enche as medidas a qualquer estrela!

Trata-se de um modelo com 6 airbags, desativação do airbag passageiro, travões ABS e EBD, sistema de controlo de estabilidade, fixações ISOFIX nos bancos traseiros, sistema monitorização da pressão dos pneus, assistente de arranque em subida, faróis de ativação automática, limitador de velocidade, direção assistida, sistema anti-colisão frontal e aviso de cinto de segurança.

Além disso, no interior, há ar condicionado, vidros elétricos dianteiros, assentos dianteiros com detetor de fadiga, banco do condutor com regulação em altura, bancos traseiros rebatíveis assimetricamente, estofos em tecido preto, quatro encostas de cabeça, tomada de 12V, dois pousa-copoos dianteiros e um traseiro e volante com 'D' ajustável em altura.

Quanto ao exterior, destacam-se as jantes em aço com embelezadores, faróis LED diurnos, terceira luz de travão elevada, spoiler traseiro, espelhos retrovisores com regulação elétrica em preto, aquecidos e com intermitentes integrados, bem como manípulos das portas em preto.

Na parte da tecnologia, há Chassis Control, computador de viagem, rádio-digital, dois altifalantes, porta USB e conector Aux-in, bem como Bluetooth e áudio em streaming. Motivos mais do que suficientes para inscrever já as suas equipas na Liga Record e lutar pelo título!