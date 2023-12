Onda amarela dá a vitória

Paulo Cruz pegou num pincel, pintou de amarelo a sua equipa da Liga Record e... festejou. Este treinador de bancada apostou todas as fichas em jogadores do Estoril e colheu os frutos após a goleada (4-0) dos canarinhos frente ao Chaves. No total, foram 10 atletas da equipa liderada por Vasco Seabra e João Mendes, do V. Guimarães, que contribuiu com 4 pontos.

Contudo, a chave do sucesso esteve, como é habitual, na escolha do capitão. Rodrigo Gomes foi o eleito e correspondeu com 2 golos e duas assistências, oferecendo 34 preciosos pontos a Paulo Cruz.

Na classificação geral, o Sal_Grosso de José Conceição segue na liderança.