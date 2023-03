E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Otávio já tinha regressado aos relvados depois de um mês lesionado, mas foi em Chaves que voltou à boa forma. O médio foi a grande figura do FC Porto no triunfo por 3-1 frente aos flavienses, com um golo e uma assistência. Excelente exibição que lhe valeu o prémio de jogador da jornada da