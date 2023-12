Paulo Cruz venceu o prémio semanal da Liga Record: «Inspirei-me no onze do Malheiro»

Paulo Cruz venceu novamente o 1º Prémio Semanal da Liga Record, repetindo o feito da 10ª jornada da Liga Betclic. Desta vez, o concorrente de Lisboa ganhou com uma aposta forte nos jogadores do Estoril, pois entrou em campo com 10 canarinhos, sendo João Mendes, do V. Guimarães, a exceção. Uma opção fácil de explicar pelo vencedor.

"Há umas jornadas vi que um jornalista vosso ganhou com uma equipa só com jogadores do Estoril e basicamente foi isso, inspirei-me no onze do Rui Malheiro e fiz este que me permitiu vencer agora a jornada", conta Paulo Cruz. A decisão de colocar a braçadeira de capitão em Rodrigo Gomes também foi simples. "Ele está num grande momento. Está a fazer uma época espetacular, a jogar e a marcar golos", explica o vencedor, já a pensar na próxima ronda: "Na mesma jornada defrontarem-se os quatro primeiros torna difícil as escolhas na Liga Record. O principal é não colocar defesas dessas equipas, pois devem sofrer golos."