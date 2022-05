Paulo Parreira é o campeão da Liga Record 2021/22

Paulo Parreira, concorrente de Melides, Setúbal, é o grande campeão da, a 27ª edição do melhor jogo virtual do futebol português. O treinador de sofá partiu para a última ronda no 6º lugar da classificação acumulada e saltou para o topo da tabela graças aos 75 pontos somados com a equipa Fuzoteam.Esta pontuação permite a Paulo Parreira receber um automóvel enquanto Marco Mendonça recebe uma Scooter. O concorrente de Faro passou grande parte da época no topo da classificação acumulada e acabou por ser surpreendido mesmo sobre a meta. Já Norberto Rego venceu o último prémio semanal e no 3º lugar da geral.