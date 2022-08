Paulo Parreira recebeu Nissan Micra: «Já me pediram dicas sobre o jogo”

Após sagrar-se campeão da Liga Record 2021/22, Paulo Parreira, de 43 anos, recebeu ontem um automóvel como prémio por ter terminado no 1º lugar. Quando ‘desembrulhou’ o Nissan Micra, o guarda prisional no Estabelecimento do Pinheiro da Cruz não escondeu a alegria por regressar a Melides (Grândola), com um presente para a sua mulher Liliane. “O carro é lindíssimo. É para a minha esposa, que, assim que soube que tinha vencido, disse logo que o carro era para ela. Eu concordei, claro”. O alentejano conta que a Liga Record é um pretexto para ter uma competição saudável com os amigos que também participam no concurso. “Serve para nos divertirmos e jogamos pelo jantar que apostamos.”

Paulo Parreira revela que quando foi anunciado o seu triunfo na Liga Record as felicitações por parte dos conterrâneos passaram a ser recorrentes. “Já houve quem me pedisse dicas e informações sobre o jogo. As pessoas ouviram a notícia, mas não sabem bem como funciona o concurso. Na altura em que ganhei, como vivo numa aldeia pequena, toda a gente me dava os parabéns. Às vezes até tinha de pensar porque é que as pessoas estavam a falar comigo”, confessou.

Na Caetano Power de Setúbal, onde foi entregue o automóvel, o vencedor lembrou que foi a aposta no jovem Henrique Araújo na derradeira jornada da Liga que lhe valeu o prémio. “Estava em 6.º lugar e tinha de arriscar para ganhar. Apostei numa surpresa e tive um pouco de sorte. Coloquei um jogador jovem [Henrique Araújo] e isso foi decisivo”, disse em alusão ao bis do avançado na vitória do Benfica (2-0) sobre o P. Ferreira.