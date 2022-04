Paulo Renato: «Há duas semanas troquei o Darwin pelo Taremi»

Paulo Renato, concorrente de Paião, Figueira da Foz, já joga nahá alguns anos e até já foi 2º numa classificação final, posto que lhe valeu uma moto como prémio. Esta época está com menos equipas e festejou na ronda 26 a primeira vitória de 2021/22.Em conversa com, o concorrente de 49 anos revelou: "Já participo há muitos anos e já ganhei vários prémios mas esta época, por questões de saúde, até nem estava a pensar concorrer. A minha mulher é que me inscreveu e acabei por jogar mas estou só com cinco equipas mas estou só a jogar para os prémios semanais, no acumulado não tenho hipóteses."A equipa Poderosas conseguiu um dos totais mais altos da época, com 130 pontos. Um dos principais 'culpados' deste máximo foi Taremi, que contribuiu com 38 pontos. "O curioso é que há duas semanas troquei o Darwin pelo Taremi, que agora foi decisivo por ser o meu capitão. Esta semana o melhor era apostar nos jogadores do FC Porto, para evitar os do dérbi", conta Paulo Renato.