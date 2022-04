Paulo Renato vence com fogo de dragões

Um onze com nove dragões soltou fogo e ‘queimou’ a concorrência, levando Paulo Renato à vitória no prémio semanal com os 130 pontos da equipa Poderosas. O concorrente de Coimbra atingiu este máximo graças às pontuações muito altas dos portistas, derivadas do 7-0 ao Portimonense, mas contou ainda com os 24 pontos de Joel, avançado do Marítimo, que foi o Jogador da Semana.Fernando Ganhão, um dos concorrentes mais premiados do concurso, ficou no 2º lugar esta semana, a 2 pontos do líder.Na classificação acumulada, destaque para o salto de Joaquim Flores para o comando e com 14 pontos de vantagem.