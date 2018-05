Pedro Martins, lisboeta de 42 anos, é o campeão da Liga Record 2017/18. O treinador de bancada regressa assim aos triunfos no nosso concurso depois de ter conquistado o título em duas ocasiões, no final do século passado. Ou seja, Pedro Martins torna-se no primeiro concorrente a vencer três vezes a Liga Record e vai receber um automóvel como prémio.

No 2º lugar, Rui Jorge Silva, de Pedroso, recebe uma Scooter, enquanto Alfredo Brito, de Sines, fecha o pódio e recebe como prémio um vale de 250 euros da Rádio Popular.

