Pedro Pacheco festeja

O que uma braçadeira faz! Com a aposta em Taremi a capitão, Pedro Pacheco somou logo 52 pontos que o catapultaram para a vitória desta jornada da Liga Record. O avançado do FC Porto marcou quatro golos na vitória (4-2) azul e branca em casa do Famalicão e deu uma alegria enorme a este treinador de bancada do Porto.

Mas Taremi muitos têm na equipa e também a capitão, logo o que fez a diferença foram os restantes jogadores. E no Zalgiris C.B. nota-se uma grande aposta na defesa do V. Guimarães, que compensou devido ao triunfo por 1-0.

Na geral, Jorge Pedro é líder, com 1 ponto de vantagem sobre Joel Silva.