Pedro Pacheco: «Habituei-me a festejar no final»

Pedro Pacheco é mais um caso de persistência que deu frutos naporque, depois de 15 anos a jogar, ganhou finalmente uma ronda. "Passados estes anos não pensava ser possível ganhar algum prémio. Aliás, acho que até usava mais acomo desculpa para acompanhar todos os jogos do campeonato, jornada após jornada, e torcer em especial por alguns jogadores. Ainda bem que fui contrariado pela realidade", resume o treinador de sofá.A vitória, segundo Pedro Pacheco, não teve grandes segredos."O que fez a diferença? Além do póquer do Mehdi, os golos do Yusupha e do Aursnes. E a defesa em branco do Vitória, em particular do Maga, que começou no banco e ainda entrou e pontuou", resume o adepto do FC Porto, já a pensar no jogo que vai ver sábado no Dragão. "Habituei-me a acreditar e a festejar no final", diz, ainda com esperança de ser campeão.