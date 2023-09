Pedro Portela aposta nos jovens com leão campeão

O internacional Pedro Portela, de 33 anos, foi a contratação mais sonante do andebol do Sporting. O jogador, vindo dos franceses do Nantes, também está atento ao que se passa no futebol e na Liga Record escolheu um onze para somar pontos.

"Espero que sirva de inspiração para os treinadores de bancada", disse o ponta direita. A eleição teve vários critérios: "Escolhi alguns jogadores jovens com muito valor, que estão a despontar na Liga. Como guarda-redes o Adán, de um Sporting que sofre poucos golos, com os defesas centrais, Diomande e Coates, pois são três atletas que trabalham juntos e conhecem-se bem, numa defesa que pode dar pontos. Depois, o Lelo está a aparecer e para não gastar muito dinheiro escolhi o Costinha."

Do meio-campo para a frente Portela fez uma "aposta forte": "Pote, Al Musrati e Fujimoto, que dão garantias, assim como no ataque, com Gÿokeres, Ricardo Horta e André Silva, que começou bem e faz golos. No fim, quero que o Sporting seja campeão!"