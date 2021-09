Pedro Santos aposta em armas secretas

Mesmo à distância, Pedro Santos não deixa de estar muito atento ao que se passa no futebol português. Por isso mesmo, desafiámos o craque do Columbus Crew a fazer uma equipa na Liga Record, com o dianteiro a assumir a situação sem problemas.

Pedro Santos, de 33 anos, alinha num 3x5x2 em termos de tática no jogo interativo do nosso jornal, mas a verdadeira estratégia passa por levar Pote mais para a frente. De qualquer das formas, o avançado acredita no potencial dos seus eleitos, que totalizam um valor de 32 milhões. “É uma equipa equilibrada com juventude e experiência e com muita qualidade”, sublinha, antes de destacar a aposta em Hamache, André André, João Pedro e André Almeida. “São jogadores que acho que se vão destacar e, por isso, podem ser as armas secretas”, finalizou Pedro Santos, confiante nos seus eleitos.