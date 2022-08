Plantel do Paços joga na Liga Record e quem perder... paga uns docinhos

Não foi preciso explicar as regras da Liga Record a Antunes. O craque pacense é um jogador assíduo e já se inscreveu com a equipa Gandarela FC. Uma homenagem ao bairro que o viu nascer e onde deu os primeiros toques na bola. Mas ficámos também a saber que a Liga Record faz parte da rotina do plantel do P. Ferreira desde a época passada. "Quem fizer menos pontos a cada jornada tem de levar uns docinhos para a malta comer e na classificação geral aproveitamos para jantarmos juntos", explica.

O repto para escolher o onze ideal para a Liga Record fugiu um pouco do ‘seu’ Gandarela FC, porque "34 milhões para uma equipa sem suplentes dá para apetrechar melhor". Não sobrou um cêntimo do orçamento e a construção baseou-se na lógica da pontuação. "Os pontos fortes estão na defesa e no ataque. O meio campo é a parte menos importante, porque nunca dará grande pontuação, a não ser que seja o jogador da jornada", aponta Antunes, perfeitamente conhecedor das regras do jogo.