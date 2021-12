Pontuações da jornada 'congeladas'

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Devido ao resultado do jogo Belenenses SAD-Benfica (0-7) ainda se encontrar sujeito a confirmação, as pontuações dos jogadores e das equipas na ronda 8 da Liga Record 2021/22 não serão, por enquanto, publicadas.Assim, os pontos dos jogadores ficam ‘congelados’ até o resultado desse jogo ser oficial, só depois as pontuações serão publicadas, seguindo-se a informação habitual relativa a cada jornada. Gratos pela compreensão!