Portista ganha sem dragões no 11: «Faz parte do jogo»

Uma equipa com seis jogadores do Benfica e cinco do Casa Pia permitiram a Hélder Martins vencer o prémio semanal da 3ª ronda da Liga Record 2022/23.

"Sou portista com uma costela do Famalicão mas isto faz parte do jogo. Nesta equipa tinha os benfiquistas mas em muitas outras não tenho, cabe ao FC Porto fazer melhor para me ajudar a ganhar com outras equipas", explica o vencedor. Para Hélder Martins, que joga há mais de 10 anos, esta época não está a ser fácil. "A instabilidade do FC Porto e do Sporting no campeonato não ajudam nada na Liga Record. Todas as equipas com jogadores desses dois clubes estão a pontuar mal", remata.