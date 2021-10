Possignolo agridoce para o vencedor semanal da Liga Record

Joaquim Bento, concorrente de Queijas, é o vencedor do 1º prémio semanal da 4ª ronda da Liga Record 2021/22. O treinador de sofá apostou num onze com seis jogadores do Portimonense e terminou a ronda com 82 pontos, total que lhe permite receber um vale de 250 euros da Rádio Popular.

Esta foi, ainda assim, uma vitória que não deixa muito boas recordações, pela forma como foi conseguida. Isto porque Joaquim Bento é adepto do Benfica, derrotado em casa (0-1) pelo Portimonense, com golo de Lucas Possignolo, eleito para capitão pelo nosso concorrente, que assim duplicou a pontuação do defesa dos algarvios, carrasco das águias.