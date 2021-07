Pote não deu hipóteses e foi o MVP da Liga Record

Com o campeonato cada vez mais perto de arrancar, chega a altura de começar a olhar para a Liga Record da próxima temporada. O jogo interativo do nosso jornal vai voltar para mais uma época e, para lançarmos mais uma edição, destacamos quem foram os melhores jogadores em 2020/21. Até porque podem estar aí boas dicas para construir o seu plantel.





Pote foi a grande figura por larga margem, ao arrasar a concorrência com uns impressionantes 215 pontos. Foram mais 70 do que o segundo classificado - o companheiro de equipa Coates -, enquanto Taremi fechou o pódio com 141.

Pote (Sporting) - Médio - 215 pontos

Coates (Sporting) - Defesa - 145 pontos

Taremi (FC Porto) - Avançado - 141 pontos

Seferovic (Benfica) - Avançado - 130 pontos

Sérgio Oliveira (FC Porto) - Médio - 128 pontos