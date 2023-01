Ricardo Horta continua a espalhar magia nos relvados da Liga portuguesa. Uma semana depois de marcar dois golos na vitória sobre o líder Benfica o capitão do Sp. Braga voltou a bisar, desta vez na goleada de 4-0 no terreno do Santa Clara. Com a nota 5 de exibição o avançado chegou a Jogador da Semana.