Ricardo Horta é o Jogador da Semana da 18ª ronda da2021/22. O capitão do Sp. Braga foi decisivo para a vitória apertada dos minhotos, que estiveram a perder com o Paços de Ferreira. Horta fez o 1-1 num livre direto espetacular e, no último minuto, marcou o 2-1 num tiro à entrada da grande área.