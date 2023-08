Ricardo Silva com equipa que daria luta pelo título: «Tive que fazer alguma ginástica»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ricardo Silva vestiu a camisola do FC Porto entre 1999 e 2002, e na hora de fazer uma equipa para a Liga Record não hesitou em apostar maioritariamente em jogadores dos dragões. Ainda assim, o antigo central, agora com 47 anos, incluiu representantes de mais cinco clubes (Sporting, Arouca, Boavista, Sp. Braga e Casa Pia).





"Escolhi um onze forte dentro do orçamento que tinha. Tive que fazer alguma ginástica e optei por jogadores que na época passada estiveram bem e que esta temporada vão ser importantes, é um onze com jogadores regulares", revelou Ricardo Silva, mostrando-se ambicioso nos objetivos.

"Acho que poderia jogar para os lugares cimeiros, penso até que daria para lutar pelo título. É uma equipa com condições para fazer uma época excecional", destacou o antigo defesa, que surpreendeu ao eleger Pedro Malheiro – "é um miúdo que conheço, trabalhei-o nos sub-23 do Boavista" –, Godwin, "um jogador importante no Casa Pia", e Rafa Mujica, "interessante e felino".