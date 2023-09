Rui Águas aposta em onze diversificado mas competitivo na Liga Record

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Rui Águas não olhou a cores para escolher aquele que considera ser um onze rico do ponto de vista individual e recorreu a sete clubes do campeonato português. Olhando à equipa que elaborou para atacar a Liga Record reconhece que talvez tenha pecado na estatura, já que considera quase todos os jogadores baixos, mas confia que "competiria pelo pódio".





"Tenho futebolistas que se conseguem distinguir individualmente, fortes nesse aspeto, e creio que é esse o sentido desta competição. Coloquei três homens na frente muito decisivos nas suas equipas, dois centrais jovens mas muito especiais, laterais bons e médios tecnicamente fortes. Acredito que esta equipa se bateria bem", explica o ex-jogador de Benfica e FC Porto... que conta ainda que o grande destaque da sua equipa é um sportinguista. "Não conhecia bem o Gyökeres e percebo agora por que razão foi adquirido, e bem. Acrescenta valor ao nosso campeonato", justifica Rui Águas, de 63 anos, internacional português em 31 ocasiões (10 golos).Para alcançarem os objetivos, os treinadores têm de estar sempre ligados à equipa e nanão é diferente. Para isso, existe a aplicação deste jogo interativo, uma ferramenta que todos devem utilizar, pois torna tudo mais fácil, oferecendo uma experiência de navegação ainda mais intuitiva.Assim, pode jogar e delinear estratégias em qualquer momento e em qualquer lugar. É ainda mais fácil efetuar substituições, escolher jogadores, alterar a tática e consultar classificações através do seu smartphone.Os concorrentes dapodem receber notícias semanais para saberem se algum dos craques que têm no plantel não está disponível. Através dos Conteúdos Premium (a subscrever no site), os participantes recebem informações sobre os jogadores lesionados e castigados e sobre o seu respetivo desempenho.inclui um código de ativação necessário para a inscrição da equipa. Cada concorrente pode inscrever um número ilimitado de equipas e por cada três que comprar recebe mais uma grátis.