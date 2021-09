Rui Alves vence prémio semanal

O último golo da 7ª jornada, marcado pelo estorilista André Franco, no empate frente ao Boavista (1-1), foi decisivo para a atribuição do 1º lugar do prémio semanal da Liga Record.

Rui Alves, de Santarém, tem o médio dos canarinhos na equipa e, graças a esse golo, recebeu 6 pontos do total de André Franco, jogador que o 2º classificado não tem na equipa. O concorrente ribatejano teve de esperar mesmo até ao fim da jornada para ver a equipa ‘João Mário 10’ terminar com 82 pontos, total que lhe garante receber um vale RP no valor de 250 euros. Nota para o facto de os dez primeiros da semana terem Yaremchuk como capitão.