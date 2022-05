Rui Anjos: «Jogo há 20 anos e é a primeira vitória»

Há quem jogue pelos prémios, mas a maior parte participa napor gostar do jogo. Rui Anjos é um desses exemplos, contudo, depois de tantos anos a atirar ao poste, este treinador de bancada pôde finalmente festejar."Jogo há 20 anos e nunca ganhei. Até estou emocionado. E agora também já tinha perdido a esperança, porque o final do campeonato é sempre muito imprevisível", começou por dizer, admitindo que estava ansioso por saber os resultados: "Quando vi os meus médios a marcar fiquei com esperança, depois o FC Porto não sofreu e ajudou-me muito o golo do Zaidu. Para além disso tive o Samuel Lino, que bisou. É curioso porque, em 12 equipas, esta era a única em que o tinha e ainda por cima a capitão, foi muito importante."Adepto do Beira-Mar e simpatizante do Benfica, Rui Anjos garante que viu o clássico com um olhar neutro. "Apesar disso, não misturo as coisas. Achava que o FC Porto ia festejar a conquista do campeonato e por isso apostei na defesa deles", concluiu.