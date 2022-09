Se não tem Bruno Lourenço no plantel... devia ter

Com a pausa das seleções, é das equipas refletirem e nanão é diferente. Hoje trazemos-te os principais destaques destas três primeiras jornadas e as surpresas são muitas!é aquele jogador que devia adicionar ao seu plantel assim que puder. O Boavista está a voar e o avançado é um dos principais protagonistas. Os dois golos frente ao Sporting valeram-lhe o prémio de jogador da semana da 3.ª ronda, o que justifica os 23 pontos que soma nesta altura. E está barato! Custa apenas 650 mil!E como não pára de marcar,também é uma excelente aposta. Leva 4 golos nesta edição da Liga e um total de 20 pontos na nossa competição.O pódio fica completo com, defesa do Portimonense, quinto classificado da Liga Bwin. O brasileiro já apontou um golo e é o líder de uma defesa muito bem trabalhada por Paulo Sérgio. Já leva 19 pontos.Melhores guarda-redes:(FC Porto) 14 pts 4.2M(Sp. Braga) 13 pts 1.65M(Benfica) 13 pts 3.2MMelhores defesas:(Portimonense) 19 pts 600m(Sp. Braga) 17 pts 1.7M(Benfica) 15 pts 950mMelhores médios:(Boavista) 13 pts 650m(Casa Pia) 12 pts 600m(Portimonense) 12 pts 650mMelhores avançados:(Boavista) 23 pts 650m(Gil Vicente) 20 pts 1.7M(FC Porto) 19 pts 6.25M