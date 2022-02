Sérgio Varandas: «Cabeção volta a ganhar»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sérgio Varandas foi o concorrente mais pontuado da semana na Liga Record, mas não é o primeiro da vila em que habita a festejar no concurso."Cabeção volta a ganhar, sou o segundo a conseguir um primeiro prémio semanal e outro concorrente já foi 2º nos prémios finais, recebeu uma scooter", conta Sérgio Varandas, sublinhando a boa participação dos concorrentes da vila alentejana, na qual vivem cerca de mil habitantes. "Temos uma Liga privada. Esta época somos 20 e no verão, na altura das festas aqui da zona, fazemos um almoço de fim de época com o dinheiro das multas. É uma tarde bem passada", refere.