A Liga Betclic ainda nem chegou ao primeiro terço e Simon Banza já elevou a fasquia a um nível muito alto. O avançado do Sp. Braga fez um hat trick que será difícil de igualar pois marcou os 3 golos em apenas 7 minutos. Com esse feito, a pontuação do francês disparou para os 24 pontos.