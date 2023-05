«Steven Vitória foi decisivo»

Steven Vitória foi a chave para Jaime Campos ganhar a ronda 26 da Liga Record. O concorrente de Serpa fez 90 pontos com a equipa Hell Dragons 8.0 e reconhece a importância do jogador do Chaves. "Acho que a maioria das pessoas tem o Taremi ou outro avançado a capitão, eu apostei no Steven Vitória porque além de marcar golos nos cantos passou também a bater os penáltis. Neste caso, o capitão foi decisivo, rendeu 30 pontos", resume.

Jaime Campos tem 9 equipas e joga numa liga privada com cerca de 40 concorrentes de Serpa, mas neste momento está mais preocupado com a 1ª Liga. "O FC Porto ainda pode ser campeão, a esperança é a última a morrer", remata.