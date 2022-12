Taremi é o Jogador da Semana da 9ª ronda da2022/23. O avançado iraniano do FC Porto regressou do Mundial com o pé quente e fez um hat trick na receção ao Arouca (5-1).Numa jornada com pontuações altas, Taremi chegou aos 24 depois de receber o bónus para o melhor da ronda.