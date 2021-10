Um, dois e três! Com o FC Porto a perder em Tondela, o avançado iraniano apareceu e, com três golos, deu a vitória aos azuis e brancos. Uma exibição de sonho para o portista, que apontou o primeiro hat trick de dragão ao peito e subiu ao topo da lista dos melhores marcadores da Liga Bwin, com 7 golos.