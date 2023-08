Teste novos craques na última jornada do período experimental da Liga Record

Atenção concorrentes: este fim de semana disputa-se a 4.ª jornada da Liga Betclic, a última do período experimental da Liga Record 2023/24. Depois da pausa para os jogos da Seleção Nacional, quando o campeonato voltar, a 17 de setembro, arranca oficialmente a 29.ª edição do nosso concurso.Assim, os concorrentes da melhor Liga virtual do futebol português têm mais uma ronda para testes e para observar os mais recentes reforços das 18 equipas. Pelo que se viu nas primeiras três jornadas este campeonato promete ser o mais equilibrado dos últimos anos.Depois desta ronda, a primeira depois do fecho do mercado de transferências (1 de setembro), será mais fácil cada um fechar o plantel pois já se sabe que não vão chegar mais reforços para a primeira metade da época. Tal como os verdadeiros treinadores, os nossos concorrentes vão ter de ir a jogo com os craques que escolherem agora.