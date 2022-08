Tiago Machado só sabe jogar para a frente

Por enquanto, Tiago Machado ainda é ciclista, mas no próximo ano passará a treinador, por isso, pedimos que o corredor da Rádio Popular-Paredes-Boavista vestisse essa pele um pouco mais cedo, mas noutra modalidade que o apaixona: o futebol.

Com o Guia a ajudar, Machado construiu um onze para a Liga Record virado para a frente e segue a filosofia de um ex-técnico do ‘seu’ Benfica. "É à Jorge Jesus, entrar sempre para ganhar e depois logo se vê. Acredito que com esta equipa ia estar a lutar pelos lugares cimeiros do campeonato", atirou o benfiquista natural de Vila Nova de Famalicão: "Não podia ir buscar todos dessas equipas, senão ia notar-se muito quais são as minhas cores. Fui também reforçar-me nos adversários para os desfalcar."

Com tanto jogador virado para a frente, é preciso alguém que garanta solidez na defesa. "O Pepe é o patrão da equipa. É experiente e no que pede em velocidade ganha em posicionamento e conhecimento do jogo", concluiu Tiago Machado, de 36 anos.