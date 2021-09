Título é quase obrigatório para Tiago Machado

A época de ciclismo já terminou e, por isso, Tiago Machado tem mais tempo para o seu outro grande amor: o Benfica. Por isso, desafiámos o corredor da RP-Boavista para se aventurar na Liga Record e, como sempre na carreira, foi com tudo! Com quatro jogadores dos encarnados, três do Sp. Braga, dois do Sporting, um do FC Porto e outro do Famalicão, o ciclista, de 35 anos, aponta ao título de campeão.

"Melhor do que este, só mesmo o onze do Benfica. Objetivo? É bom que esta equipa ganhe o campeonato porque 34 milhões de euros é muito dinheiro", atirou o famalicense, explicando a escolha em Iván Jaime, jogador da equipa da sua terra: "Era preciso poupar e é um dos melhores jogadores do Famalicão."

E dois leões no onze de um benfiquista ferrenho? "Eles defendem bem, por isso dão jeito...", concluiu.