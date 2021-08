Três jogadores mudaram de posição na Liga Record: confira as alterações

Na Liga Record vamos mantendo contacto com os concorrentes e estamos sempre disponíveis para ouvir sugestões e críticas relativamente ao jogo interativo do nosso jornal. Além disso, mantemo-nos atentos a todas as dinâmicas nas equipas da Liga Bwin que mexam com os jogadores, pelo que procedemos à mudança de posição de três jogadores ainda durante esta fase experimental.

Ora, Diogo Gonçalves, do Benfica, deixou a designação de avançado e passa a ser considerado um defesa, ao passo que João Mário, do FC Porto, passa de avançado para médio. Por outro lado, há ainda uma mudança no Tondela, com Tiago Dantas a mudar de avançado para médio também.

Refira-se que a Liga Record arranca a valer a partir da 5.ª jornada da Liga Bwin, pelo que este é o momento para testar as sua equipas antes de ficar com o plantel para atacar os prémios no jogo interativo do nosso jornal. Inscreva-se!