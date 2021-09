Uma arma secreta para ter debaixo de olho em cada um dos três grandes

A Liga Record arranca oficialmente já este sábado, pelo que está na hora de preparar mesmo a sua equipa para começar a atacar os grandes prémios que o jogo interativo do nosso jornal tem para oferecer. Uma das táticas que muitos tentam utilizar é a aposta nos três grandes, mas isso implica abrir os cordões à bolsa e, tantas vezes, torna-se difícil.

No entanto, também há opções que podem ser exploradas em Sporting, FC Porto e Benfica e que podem vir a fazer toda a diferença. Uma delas é Rúben Vinagre, defesa que custa 2,5 milhões. A saída de Nuno Mendes abriu-lhe espaço e o lateral pode ser uma peça chave numa defesa que sofre poucos golos. Como se não bastasse, tem uma enorme propensão ofensiva.

Seguindo para o Dragão, Diogo Costa só lhe tira 1,5 milhões do orçamento e o guardião tem sido o titular na ausência de Marchesín. E a verdade é que pode até vir a agarrar o lugar mesmo quando o mexicano voltar. Por outro lado, na Luz há uma hipótese mais volátil, mas com um custo ainda mais baixo. Morato custa apenas um milhão, mas já mostrou capacidade de resposta no Benfica de Jorge Jesus.