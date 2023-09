Vencedor da semana da Liga Record: «Agora estou como o Boavista mas é difícil manter o 1.º lugar»

Ernesto Almeida venceu o prémio semanal da 1.ª ronda por isso é o primeiro líder da Liga Record 23/24. No entanto, o concorrente de Vendas Novas, Évora, sabe que não é fácil segurar a liderança.

"Estou a participar com 40 equipas, como estou reformado tenho tempo. Neste momento vou na frente, agora estou como o Boavista, mas é difícil manter o 1º lugar, há concorrentes que jogam com mais de 100 equipas. Já foi bom ganhar este prémio, há alguns anos que não vencia um semanal", sublinha o treinador de sofá, de 80 anos.

Em relação à aposta em 7 jogadores do Sporting, Ernesto Almeida explica: "Até sou do Benfica, mas achei que iam ganhar. O meu filho, que me ajuda com as equipas, é que é sportinguista, mas é mais pessimista nesse aspeto, eu acredito mais no clube dele."