Verde garante a solidez e o golo

Salvador Salvador, capitão de andebol do Sporting, aceitou com agrado o desafio de construir uma equipa para a Liga Record e fez logo questão de indicar as suas prioridades: "Os ataques ganham jogos, mas são as defesas que vencem os campeonatos."

A partir de um sistema assente no 4x4x2, o andebolista de 21 anos recorreu à solidez defensiva garantida por jogadores que, maioritariamente, atuam no clube de Alvalade: "O Adán é o melhor guarda-redes do campeonato e tem à frente dele o Coates, capitão do Sporting, o St. Juste, que veio acrescentar qualidade, o Matheus Reis, que esteve muito bem em 2021/22, e ainda o Gonçalo Esteves, que é um jogador bastante promissor."





Do meio-campo para a frente, Salvador Salvador confia em Morita e Al Musrati "para dar o equilíbrio" a zona central do terreno de jogo, transmitindo aos homens da linha da frente, nomeadamente a Pote a missão de fazer golos: "É dos melhores jogadores da Liga, alguém diferenciado e capaz de elevar o nível de uma equipa."