Vermelho domina em escolhas difíceis: António Simões já tem a sua equipa na Liga Record

É no clube do coração que atuam vários jogadores que arrancaram suspiros a António Simões. "O Di María ia me dando cabo do orçamento. Não foi fácil escolher este onze", graceja o campeão europeu em 1962, desafiado a construir uma equipa na Liga Record com 34 milhões de euros à disposição. Apesar de seis dos futebolistas que escolheu pertencerem às águias, Simões foi a vários clubes da Liga portuguesa para formar um onze que, acredita, "seria candidato ao pódio". "Esta equipa tem qualidade. Contemplei ainda alguns jogadores de equipas pequenas que desempenham muito bem as suas funções. Falo, por exemplo, do lateral esquerdo, sempre muito difícil de encontrar", explica o antigo jogador, de 79 anos.

Esta iniciativa de Record, faz ainda questão de frisar, não o podia deixar mais satisfeito. "Estou contente com a Liga Record e com o Guia, que me ajuda sempre. Este jogo é um exercício de memória e conhecimento de quem joga no campeonato português", analisa Simões.