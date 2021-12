Onze da semana Onze da semana

Vitinha é a alcunha de Vítor Oliveira, avançado do Sp. Braga, Jogador da Semana da última ronda do ano na Liga Record. O atacante fez hat trick no 6-0 em Arouca, com o primeiro dos três golos feito ‘à tabela’ e até a própria Liga atribuiu inicialmente a Yan Couto, autor do remate, alterando mais tarde.